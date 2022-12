Milan, l’allenamento di Santo Stefano: Leao in grande forma

Il Milan si prepara per la sfida prevista per il 30 dicembre contro il PSV . La squadra rossonera giocherà l'ultima amichevole in previsione della ripresa della Serie A. Stefano Pioli potrà provare vari assetti tattici, vista anche l'emergenza in attacco. Il Milan riprenderà la stagione il 4 gennaio, nella sfida contro la Salernitana . Intanto i rossoneri hanno ripreso ad allenarsi.

Nelle foto, molti contrasti e un Rafael Leao come al solito sorridente. Il portoghese sembrerebbe tornato dai Mondiali 2022 in Qatar, in grande spolvero e in forma. L'esterno rossonero potrebbe essere ancora una volta la carta in più per il Milan. Rossoneri che dovranno ripartire al massimo, alla ricerca del Napoli capolista.