Calciomercato Milan – Sempre viva l’ipotesi Doku, Rennes avvisato

Quello di Jérémy Doku è un nome caldo sul taccuino dei dirigenti del Milan, che potrebbero pensarci per le prossime sessioni di calciomercato

Fabio Barera

Quello dell'esterno destro d'attacco è forse il punto debole nella rosa del Milan, che comunque non ha fretta di intervenire in questo senso. In ogni caso per le prossime sessioni di calciomercato un ragionamento lo si potrebbe fare, date le difficoltà che stanno vivendo gli attuali interpreti di quel ruolo.

Tramontata definitivamente la pista Hakim Ziyech, che per diversi motivi sembra destinato a non muoversi dal Chelsea, il Milan potrebbe tornare alla carica per un profilo di cui si è già parlato. Il suo nome è Jérémy Doku ed è un classe 2002 che milita al Rennes ed è già nel giro della nazionale maggiore del Belgio.

Milan, si riaccende la pista Doku — Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, sembrerebbe che il Milan stia valutando l'ipotesi Doku soprattutto per la prossima stagione. Anche perché ad oggi è impensabile che i rossoneri facciano un tentativo per l'esterno del Rennes, dal momento in cui comunque la situazione in campionato è ottima. "Futuro Brahim Díaz, ecco la novità": le news dalla Spagna >>>