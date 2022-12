Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Futuro Brahim Díaz, la novità”

Il Milan potrà contare su Brahim Díaz fino a fine stagione. Terminato il prestito, tornerà al Real Madrid? Ecco quanto scrive oggi 'AS'

Daniele Triolo

Potrebbe esserci una novità nel futuro di Brahim Díaz, trequartista classe 1999 che il Milan ha attualmente in organico, in prestito dal Real Madrid, fino al prossimo 30 giugno 2023.

Dalla Spagna: "Nessuna clausola Milan per Brahim Díaz" — Secondo quanto riferito da 'AS', in Spagna, infatti, Brahim Díaz sarebbe stato ceduto, 18 mesi fa, con la formula del prestito secco al Milan e non con il diritto di riscatto a 22 milioni di euro e contro-riscatto a 27, così come affermato dagli organi di stampa italiani.

Ciò vorrebbe dire che, al termine dell'attuale stagione, comunque vadano gli ultimi sei mesi di Brahim in rossonero, il fantasista andaluso di origine marocchine farà ritorno alla 'Casa Blanca'. Il Real Madrid, finora, ha valutato positivamente la sua avventura al Milan secondo 'AS' e continuerà a monitorarlo anche in questi mesi che mancano per il suo ritorno alla base.

Non è detto, però, che rimanga al Real Madrid — Non è ancora certo, ad ogni modo, che Brahim Díaz resti nell'organico delle 'Merengues' di Carlo Ancelotti per la stagione 2023-2024. In fin dei conti, con Vinícius Júnior, Rodrygo, Federico Valverde che giocano in quella posizione, senza dimenticare Marco Asensio ed Eden Hazard (che potrebbero, però, andare via), la trequarti dei campioni europei in carica è piuttosto piena.

Qualora uno dei due lasciasse la Capitale iberica, dunque, Brahim Díaz potrebbe prenderne il posto. E il Milan? Qualora i rossoneri volessero confermarlo, dovrebbero sperare che il Real Madrid decida di non confermarlo in organico. Soltanto a quel punto, dovrebbe intavolare una trattativa ex novo per il nativo di Málaga.