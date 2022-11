Calciomercato Milan – Massara non si nasconde, piace molto Doku

Jérémy Doku, esterno destro in forza al Rennes, sembrerebbe essere finito nel mirino del direttore sportivo del Milan Frederic Massara

L'esterno destro è quasi certamente la casella nello scacchiere del Milan maggiormente in difficoltà. Alexis Saelemaekers è ancora alle prese con un guaio fisico che lo tiene fuori dal rettangolo verde da diverso tempo, ma già prima di infortunarsi non sembrava aver fatto quel salto di qualità che ci si attende da lui.

Quanto a Junior Messias , l'ex Crotone si impegna, lotta, qualche numero lo ha fatto vedere, ma non dimostra quell'affidabilità necessaria per incidere anche nelle grandi sfide. La corsia di destra del Milan sembra essere quindi la zona di campo che necessita di un restyling, magari con un colpo di mercato.

Milan, per la corsia di destra piace Doku del Rennes

A tal proposito, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il Milan sarebbe in continuo contatto con lo Stellar Group per sondare qualche possibile innesto sul mercato. Per l'esterno destro il nome che si fa più insistente nei dialoghi tra l'agenzia e il club rossonero è quello di Jérémy Doku.