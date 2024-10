Milan, dibattiti e critiche sui rigori. Anche Kessié può sbagliare

Dopo il caos rigori accaduto durante Fiorentina-Milan , molti tifosi rossoneri sui social e non, hanno rimpianto i tempi in cui a presentarsi sul dischetto era Franck Kessié ricordato come un rigorista molto efficace ed efficiente. A volte, si sa, anche i migliori sbagliano. L'ex rossonero, infatti, ha colpito il legno dal dischetto con la sua Nazionale. Ecco il video da Sportitalia.

Costa D'Avorio-Sierra Leone, partita valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025. Per la squadra di casa viene fischiato un calcio di rigore. Dal dischetto va l'ex rossonero Franck Kessié. Il centrocampista spiazza il portiere con il suo solito movimento e corsetta, ma spara il pallone sulla traversa. Molti lo ricordano come un cecchino dal dischetto: con la maglia del Milan ha sbagliato 4 calci di rigori, ma ne ha segnati 22 (dati: transfermarkt.it). D'ora in poi Pulisic dovrebbe essere l'unico rigorista del Milan, sperando che possa avere una carriera dal dischetto simile a quella avuta da Kessié al Milan. Ma ricordiamo che anche i migliori possono sbagliare.