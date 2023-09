Il Milan ricorda Berlusconi: “Ricordiamo il suo impatto sulla nostra storia”

Silvio Berlusconi oggi avrebbe compiuto 87 anni: il Milan ha ricordato il suo ex presidente con un bel post sul social X

Nel giorno di quello che sarebbe dovuto essere il suo ottantasettesimo compleanno, il Milan ricorda il suo ex presidente Silvio Berlusconi , scomparso lo scorso 12 giugno. Ecco il post su X.

"In questo giorno speciale, celebriamo l'eredità di Silvio Berlusconi e ricordiamo il suo impatto sulla nostra storia". Berlusconi è stato proprietario del Milan dal febbraio 1986 all'aprile 2017. Salvò il club rossonero dal fallimento e lo portò sul tetto d'Italia, d'Europa, del mondo. Con lui alla guida, infatti, il Milan ha vinto ben 8 Scudetti, 7 Supercoppe Italiane, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali, un Mondiale per Club e una Coppa Italia: 29 trofei in 31 anni! Da qualche anno era tornato nel mondo del calcio, rilevando il Monza. LEGGI ANCHE: Milan, Adli vive il suo momento magico. Titolare anche con la Lazio