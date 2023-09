Milan, Adli vive il suo momento magico: titolare anche con la Lazio

Milan, Adli goditi il tuo momento

Adli, si legge, giocherà titolare anche sabato sera contro la Lazio. A Dortmund, invece, davanti alla difesa potrebbe toccare a Yunus Musah. Yacine contro il Cagliari ha completato 71 passaggi su 73. In più lanci e verticalizzazioni. Con Adli il Milan guadagna in playmaking, ma perde un po' in difesa rispetto a Krunic. Sono arrivati tanti complimenti, come quelli social di Bennacer e Leao. Adli in campo può piacere e non piacere, si può ovviamente discutere, fuori meno. In questi mesi Yacine è rimasto positivo, ha tifato per i compagni e ora è il suo momento, anche in campo. LEGGI ANCHE: Milan-Lazio, le probabili formazioni >>>