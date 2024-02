Milan-Rennes, Ibrahimovic carica nel tunnel gli ex compagni | Video

Nella serata di ieri il Milan ha superato agilmente 3-0 il Rennes, con una prova solida contro un avversario comunque in ottima forma. Grazie al vantaggio acquisito il passaggio del turno in Europa League sembra ormai certo, ma comunque i rossoneri non dovranno abbassare la guardia. Esattamente come avvenuto nel match di ieri, anche se in quell'occasione c'è stato l'intervento di Zlatan Ibrahimovic.