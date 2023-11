Milan, Reijnders sbaglia sotto porta? Anche in Olanda vogliono di più!

Il Milan, in estate, ha cambiato tantissimo. I rossoneri, specialmente a centrocampo, hanno messo in piedi una vera e propria rivoluzione. Uno dei nuovi giocatori arrivati a Milanello è stato Tijjani Reijnders. Il centrocampista è diventato fin dà subito un pezzo insostituibile nello scacchiere di Stefano Pioli. L'olandese ha messo in mostra importanti qualità, ma anche un problema abbastanza evidente, ovvero il suo problema in zona gol. Reijnders, in queste prime partite con la maglia del Milan, ha avuto moltissime occasioni per segnare, ma si è sbloccato solo contro il Lecce. Un problema evidente che si è mostrato anche nell'ultima partita in Nazionale.