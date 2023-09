Milan, ieri il debutto di Reijnders con l’Olanda: “Orgoglioso” | Video

Reijnders, infatti, convocato per la prima volta dagli 'oranje' per le partite della Nations League, nello scorso mese di giugno, è entrato al 65' in campo, al 'Philips Stadion' di Eindhoven per sostituire l'atalantino Marten de Roon in occasione di Olanda-Grecia, partita del Gruppo B di qualificazione agli Europei 2024 terminata 3-0 per i padroni di casa.