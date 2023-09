Milan, messaggio contro il razzismo: “Non c’è spazio per discriminazione”

"Nel Milan non c'è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori che ci seguono costantemente. Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili degli insulti ascoltati allo Stadio Olimpico di Roma. Pronti anche ad applicare il nostro codice etico per punire i singoli colpevoli". LEGGI ANCHE: Milan, ecco le prospettive in Champions League >>>