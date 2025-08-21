Fabio Ravezzani, giornalista, ha espresso un proprio commento, tramite una serie di post pubblicati sul proprio account 'X', soffermandosi in modo particolare sull'arrivo di Victor Boniface al Milan. Il direttore di 'TeleLombardia', infatti, ha posto il focus sulla situazione clinica del nigeriano, definendo il suo innesto una scommessa pericolosa e rischiosa da parte del club rossonero. Questo perché il centravanti del Bayer Leverkusen ha una storia preoccupante dal punto di vista fisico. Poi fa notare come il club teutonico abbia accettato una formula come il prestito con diritto di riscatto, che rende il trasferimento rischioso. Ecco, dunque, le sue parole.
"Diciamo che la storia clinica di Boniface non induce all’ottimismo. Il Milan sta per fare una scommessa decisamente pericolosa e più rischiosa rispetto a Vlahovic e Hojlund. Eppure le cessioni autorizzerebbero a pensare più in grande, no? Su Boniface: nessuno può dire con certezza come andrà al Milan. Di sicuro ha una storia clinica preoccupante. Se dovesse star bene ed esplodere tanto di guadagnato. Il fatto che il Leverkusen abbia accettato un semplice diritto di riscatto definisce il rischio dell’operazione".
