Fabio Ravezzani, giornalista, ha espresso un proprio commento, tramite una serie di post pubblicati sul proprio account 'X', soffermandosi in modo particolare sull'arrivo di Victor Boniface al Milan. Il direttore di 'TeleLombardia', infatti, ha posto il focus sulla situazione clinica del nigeriano, definendo il suo innesto una scommessa pericolosa e rischiosa da parte del club rossonero. Questo perché il centravanti del Bayer Leverkusen ha una storia preoccupante dal punto di vista fisico. Poi fa notare come il club teutonico abbia accettato una formula come il prestito con diritto di riscatto, che rende il trasferimento rischioso. Ecco, dunque, le sue parole.