Ormai è tutto fatto per l'arrivo di Victor Boniface al Milan, per il quale sostanzialmente mancano le visite mediche, l'idoneità sportiva e la firma sul contratto. A darne notizia sono stati in contemporanea i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tramite un post pubblicato sui rispettivi profili 'X': "Victor Boniface al Milan, here we go! Accordo verbale tra tutte le parti per l'attaccante nigeriano. Commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 24 milioni di euro non obbligatoria. E contratto fino al 2030 anch'esso stipulato. Prossimo passo: esami medici prima di firmare tutti i contratti".
Le ultime notizie le hanno fornite i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport', tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riferito dalla 'Rosea' l'arrivo di Victor Boniface sarebbe previsto nella giornata di venerdì 22 agosto, nella quale dovrebbe anche svolgere le visite mediche con il club rossonero. Proprio sui test fisici è emerso un retroscena, rivelato dal noto quotidiano. Il trasferimento in Saudi Pro League sarebbe infatti saltato a causa di problemi fisici emersi dalle visite, come hanno sottolineato anche alcuni media arabi.
