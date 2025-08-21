Ormai è tutto fatto per l'arrivo di Victor Boniface al Milan, per il quale sostanzialmente mancano le visite mediche, l'idoneità sportiva e la firma sul contratto. A darne notizia sono stati in contemporanea i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tramite un post pubblicato sui rispettivi profili 'X': "Victor Boniface al Milan, here we go! Accordo verbale tra tutte le parti per l'attaccante nigeriano. Commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 24 milioni di euro non obbligatoria. E contratto fino al 2030 anch'esso stipulato. Prossimo passo: esami medici prima di firmare tutti i contratti".