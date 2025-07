Fabio Ravezzani , giornalista e direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un proprio commento tramite una serie di post pubblicati sul proprio account 'X' in merito a Dusan Vlahovic , attaccante in uscita dalla Juventus accostato anche al Milan . A suo dire sarebbe un buon innesto per arrivare quarti, ma non un fenomeno che possa cambiare le sorti di una squadra. Ecco, dunque, il suo pensiero.

Su Dusan Vlahovic: "Parliamo di Vlahovic. Fu sopravvalutato da tifosi Juve. Non fa reparto, sbaglia spesso gol facili. Ma non è il brocco che sembra nelle ultime esibizioni. Molto bravo sulle punizioni, grande fisicità, carattere non facile. Non è un fenomeno. Resta ottimo 9 per arrivare quarti in A. Non c’è alcun dubbio sul fatto che Milan e Inter con Vlahovic e Lookman farebbero un grande balzo in avanti nei potenziali rispettivi obiettivi stagionali. Ho sempre detto che non è il fenomeno che credevano molti tifosi, ma resta un ottimo attaccante, soprattutto per la cifra media del Milan.