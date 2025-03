Milan, Ravezzani: “Furlani è stato in società con Maldini. Via lui …”

Il Milan dovrà chiudere la stagione al meglio cercando di vincere la Coppa Italia e vincendo più partite possibili in campionato e poi sperare. Il futuro, secondo gli ultimi rumors, si sta già progettando ora. Arriverà un nuovo direttore sportivo e la scelta sarà presa da Giorgio Furlani . L'AD rossonero dovrebbe scegliere anche il nuovo allenatore, magari proprio in collaborazione con il nuovo DS. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', ha scritto su X il suo parere sul futuro del Milan .

"Milan: Furlani è stato in società a fianco di Gazidis e Maldini". L'analisi di Ravezzani inizia così e poi continua: "Via questi, gli hanno messo a fianco Ibrahimovic". Il giornalista critica pesantemente lo svedese che, secondo lui: "Ha fatto più danni della grandine". E infine chiude il discorso parlando di quello che potrebbe accadere nel Milan in questi mesi e in futuro, con Furlani al comando: "Dargli carta bianca almeno mette chiarezza. Sa far di conto. Se trova un gran DS e si astiene dall'area sportiva potrà far bene".