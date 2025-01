Il giornalista Fabio Ravezzani ha espresso un proprio commento attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', soffermandosi in modo particolare su Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners. Secondo il direttore di 'TeleLombardia', infatti, il tycoon avrebbe commesso un errore disastroso, ovvero sia quello di affidare a Zlatan Ibrahimovic l'incarico di uomo esperto di calcio. Poi a sorpresa fa i complimenti tanto a Geoffrey Moncada, come scout, quanto a Giorgio Furlani, come uomo di finanza. Ai rossoneri, però, manca ancora un'altra figura. Ecco, dunque, le sue parole in merito.