Milan, Ravezzani: “Altra umiliazione. Idee poche. Cardinale dorme”

Il Milan perde di misura contro l' Atalanta . I rossoneri dicono quasi del tutto addio alle speranze europee, almeno passando dal campionato. Resta la speranza della Coppa Italia, ma servirà battere sia Inter che la finalista per entrare in Europa League. Fabio Ravezzani , direttore di 'TeleLombardia', parla del Milan . Dai problemi per il direttore sportivo a Cardinale . Ecco il suo parere nel post pubblicato sul social X.

"Per il Milan altra umiliazione in casa". Poi Ravezzani passa a Furlani, amministratore delegato del Milan: "Quando Furlani si assume le responsabilità per una stagione disastrosa (c. Italia a parte) dovrebbe anche far tesoro dei suoi sbagli". Poi il parere sulla ricerca del direttore sportivo: "Invece prosegue all'infinito il balletto ds, segno che le idee sono poche, ma confuse". Infine Ravezzani chiude con Cardinale: "E Cardinale? Dorme".