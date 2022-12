Milan, Rafael Leao: “Arriveranno altri gol”. Indizio sul rinnovo?

Il Milan è una squadra che è cresciuta tantissimo nelle ultime stagioni e molto lo deve al lovoro sul calciomercato della dirigenza. Paolo Maldini e Frederic Massara , sono stati in grado di portare tantissimo talento in rossonero. Questo ha portato la squadra fino al trionfo Scudetto. Ora la priorità sono i rinnovi: il primo quello di Rafael Leao , che oggi, manda messaggi d'amore ai rossoneri sui social. Che sia un preludio alla firma?

"Altro in arrivo". Un messaggio che potrebbe anche presagire alla voglia del portoghese di rimanere al Milan e magari rinnovare il contratto dopo il rientro in rossonero. Staremo a vedere, per ora Leao lancia segnali d'amore. Premio Gentleman, Pioli: “Orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio”