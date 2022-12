Premio Gentleman, Pioli: “Orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio”

"La vittoria dello Scudetto mi e ci ha portato tanti riconoscimenti. Sono orgoglioso e onorato di ricevere questo Premio, perché Gigi Simoni è sempre stato un punto di riferimento e non può che farmi piacere che qualcuno pensi che io possa avere, anche in minima parte, questi valori".

"Da avversari ci siamo incontrati solamente in Salernitana-Napoli. Lui era più grande, più esperto e più maturo. Mi è sempre piaciuto il suo stile: coerente, rispettoso ed educato con idee calcistiche di alto livello".

Come trasmette questi valori?

"Sono stati i miei genitori a inculcarmi questi valori. Ora alleno una squadra vincente, ma giovane e so che i giovani non hanno bisogni di sermoni, ma di esempio e io cerco di essere nel mio piccolo un esempio di passione e di affidabilità per farci essere ciò che siamo".