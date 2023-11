Milan, Leao aspetta Ibrahimovic. L’indizio sui social: “Il migliore”

I tifosi fremono dalla voglia di rivederlo nel club che, da sua confessione, più di tutti ha amato e con loro sembra che anche gli ex compagni non vedano l'ora di riabbracciarlo. Su tutti il numero 10 Rafael Leao che, tramite una storia su instagram, ha ripostato una foto di Ibrahimovic con la maglia del Milan nella stagione 2011/12 aggiungendo la descrizione "The goat", acronimo utilizzato nel mondo sportivo che racchiude la frase inglese 'Greatest of All Time' ovvero 'Il più grande di tutti i tempi'.