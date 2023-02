Milan, in vendita la quarta maglia: la campagna social

Il Milan ha messo in vendita la quarta maglia, che esordirà nel match contro l'Atalanta e ha avviato a tal proposito la campagna social

Dopo averla svelata alcuni giorni fa attraverso un evento di presentazione, in cui erano presenti diversi volti noti nell'ambiente Milan, il Diavolo ha messo in vendita la quarta maglia. La casacca sarà inaugurata nel match contro l'Atalanta e uno dei testimonial, Olivier Giroud, ha sottolineato come gradirà questa maglia se porterà fortuna contro gli orobici.