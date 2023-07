Milan, primo giorno per Loftus-Cheek: “Al lavoro a Milanello” | Foto

Primo giorno di scuola per Loftus-Cheek che ha messo piede sui campi di Milanello. Ecco le foto con la maglia del Milan

Oggi il primo giorno di scuola per il Milan. I rossoneri si sono ritrovati a Milanello per il raduno. Nella giornata di oggi tante nuove facce. Ruben Loftus-Cheek, arrivato dal Chelsea, ha calpestato per la prima volta l'erba dei campi del Diavolo. Ecco il suo pensiero pubblicato su Instagram.