Milan Primavera, Perrucci: “Sono pronto a morire per questi colori”

Vincenzo Perrucci, calciatore del Milan Primavera, ha voluto esprimere la propria felicità per essere tornato in campo dopo l'infortunio

Il pensiero di Vincenzo Perrucci

"Il 13 agosto 2022 mi sono rotto il crociato e due menischi. Mi hanno operato al ginocchio, tutto da ricostruire. Non riuscivo a realizzare la gravità dell'infortunio. Non volevo credere fosse vero. Ho sofferto tanto dal primo giorno fino all'ultimo. L'operazione, la riabilitazione. L'attesa per tornare in campo. Ho nascosto tutto, provando a tenere sempre il sorriso. Per dieci mesi ho aspettato di poter tornare a toccare il pallone, a fare quello che amo. La squadra, le partite. Ho aspettato quel giorno con tutto il cuore. E finalmente quel momento è arrivato. Sono felicissimo del mio rientro, e soprattutto sono pronto a morire per questi colori. Forza Milan".