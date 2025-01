Milan-Parma, Ziliani: “Calabria miracolato dalla vita. Nemmeno Maldini …”

Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso un proprio commento, tramite un post pubblicato sul suo profilo 'X', in merito a quanto accaduto durante e dopo Milan - Parma tra Sérgio Conceicao e Davide Calabria . I due, infatti, hanno avuto un alterco, sebbene in seguito abbiano spiegato come si trattasse di una questione di campo. Ecco, dunque, le sue parole.

"Sarebbe stato inaccettabile anche se ai tempi l'avesse fatto il capitano Paolo Maldini (si fa per dire, naturalmente). Ma il fu capitano Calabria (Calabria!) che fa il sostenuto perchè il suo allenatore lo sostituisce a 13 minuti dalla fine in una partita e in un momento della stagione cruciali per la squadra, provocando la sceneggiata del tutto inattesa avvenuta a fine partita, di rabbia invece che di gioia fra un allenatore e un giocatore che se non li avessero divisi sarebbero venuti alle mani, il tutto a dispetto della clamorosa rimonta portata a termine dalla squadra nel recupero, dà l'idea esatta del calibro del personaggio. E per fortuna che è nato, cresciuto e si è imposto nel Milan. Miracolati dalla vita che non se ne rendono conto".