Milan, paradosso Osti: tanti infortuni ma illustra un allenamento (VIDEO)

In un periodo nel quale il Milan si ritrova ad essere una fra le squadre con più infortuni muscolari in Europa, i social danno spunto per ulteriori critiche. Matteo Osti , preparatore dei rossoneri, è intervenuto al convegno de "Il Nuovo Calcio" andando ad illustrare un allenamento ad alta velocità ed intensità.

Il paradosso sta, ovviamente, nell'esagerato numero di stop forzati che sta subendo il Milan. In molti, poi, suggeriscono alla società rossonera di fare ciò che ha fatto il Real Madrid dinanzi a così tanti infortuni: allontanare il capo dello staff medico. Chiaro che la colpa non sia solo di Osti, anche la sfortuna ha il suo peso, ma questo video di certo non sfuggirà all'ironia dei tifosi rossoneri. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer c’è la data per il rientro. Occhio alla ‘grana’ nazionale