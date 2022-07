Milan, Origi e il primo post da rossonero: “Concentrato su un altro livello”

Divock Origi, attaccante del Milan, ha pubblicato il suo primo post su Instagram da calciatore rossonero: "Concentrato su un altro livello", il messaggio affidato ai social dal belga. In giornata era arrivata l'ufficialità del suo trasferimento a parametro zero dal Liverpool, con il contratto depositato in Lega Calcio. Poi ha rilasciato le sue prime parole alla TV ufficiale del club rossonero. Ora il post con le foto a Casa Milan che lo ritraggono con la nuova divisa e con tutta la dirigenza del club di via Aldo Rossi. Insomma, la nuova avventura di Origi è iniziata.