MERCATO MILAN E TOP NEWS – Origi non è pronto, torna Messias

Un martedì 5 luglio ricco di news in casa Milan. In primo piano c'è come sempre il calciomercato. Qualche giorno fa l'apertura ufficiale della sessione estiva e il club rossonero si è messo subito all'opera sia per chiudere alcune trattative già impostate nei mesi scorsi sia per intavolarne di nuove. Aggiornamenti sugli affari in entrata ed in uscita. Si parte da Origi per arrivare alle ultime su Junior Messias. Infine, c'è la nostra esclusiva del giorno. La nostra redazione ha sentito Leonardo Semplici su diversi temi legati al Milan. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito PianetaMilan.it oppure scorrendo le prossime schede.