Origi: “Mi sono subito sentito a casa. Il Milan è storia, sono carico”

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha concesso un'intervista al canale ufficiale del club rossonero: le sue dichiarazioni

Carmelo Barillà

Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, ha concesso un'intervista al canale ufficiale del club rossonero. L'ex Liverpool è stato ufficializzato da qualche ora dopo l'esperienza con i Reds. Il belga arriva a parametro zero in rossonero ed ha firmato un contratto fino al 2026. Giovedì 7 luglio alle ore 14 sarà presentato alla stampa. Nel frattempo, come detto, Origi ha parlato ai canali ufficiali rossoneri.

Le dichiarazioni di Origi a Milan TV

Sul primo impatto: "Arrivando qui mi sono subito sentito a casa. Sono arrivato in un club con grande storia, voglio iniziare a capire la cultura, le persone e come vanno le cose qui. Fino ad ora è stato tutto fantastico. Ho visto l'entusiasmo che c'era in città, si percepiva l'adrenalina della corsa al titolo durata fino all'ultima giornata. Si è vista la passione della città, ma anche la qualità di questa squadra. Mi sono preparato fisicamente e mentalmente per essere qui, per poter dare il massimo ed aggiungermi alle fondamenta del Milan. Avere la possibilità di costruire qualcosa assieme è fantastico".

Sul suo contributo al Milan: "Penso di poter dare molto: passione, felicità, esperienza e speriamo anche gol e assist. Voglio lavorare con i miei compagni, creare quell'atmosfera all'interno del gruppo, quel rapporto che poi ti porta a vincere. Squadre come il Milan vogliono sempre stare al vertice. A me piacciono queste sfide: sono carico. Avere la possibilità di vincere è la cosa più importante".

Sul suo fisico e sulla storia del Milan:"A 27 anni senti che il tuo corpo continua a migliorare e questo per me è fantastico. Qui la gente vive per il calcio, lo ama. Tutti conoscono la storia del Milan: 19 scudetti, 7 Champions League, una storia incredibile, immensa. Se torniamo indietro nel tempo ci sono tanti calciatori che potrei nominare, quindi essere qui e far parte di questo club e di questa storia mi rende orgoglioso. Ho visto dei video di van Basten su YouTube, i suoi gol, i suoi anni al Milan. Anche se la sua carriera non è stata lunga, l'impatto che ha avuto così come altri attaccanti come Shevchenko o Inzaghi o George Weah è stato incredibile. Hanno fatto la storia del club e non ne sto citando nemmeno la metà. Puoi sempre imparare da qualcuno e a me piace osservare e capire. Ora sono qui per portare la mia esperienza, spero di poter aiutare la squadra a crescere e a vincere".

I primi colloqui con la dirigenza e l'impatto con San Siro: "La prima volta che ho parlato con Frederic Massara e Paolo Maldini è stato bello comprendere la loro visione delle cose, vedere come il club si sta evolvendo. Poter vivere quell'atmosfera e San Siro per me è stato speciale. La prima impressione dello stadio è stata la storia che riesce a trasmettere e quanto fosse mitico giocarci. Anche a Liverpool avevamo uno stadio altrettanto speciale. A San Siro tutti i giocatori sono in ammirazione. Ho potuto vedere come gioca la squadra, come la allena il mister, sentire il calore dei tifosi e percepire la storia del Milan. Tutti questi elementi mi hanno portato qui".

Un belga al Milan c'era già:"Con Alexis (Saelemaekers, ndr) avevo parlato, gli avevo fatto alcune domande sul club. Chiaramente me ne ha parlato benissimo, adora il Milan e si vede".

Ancora sull'ambiente e sul suo futuro al Milan:"Per me è stato fondamentale parlare con il management, con il mister, capire subito cos'è il Milan. Adoro che i tifosi tengano così tanto al club, mi ha impressionato così come il gioco, molto energico ed offensivo, con molta qualità. A 15 anni mi sono trasferito in Francia dal Belgio e non parlavo la lingua, dovevo adattarmi. Qui sarà lo stesso, adoro l'idea di poter parlare più lingue, di vivere culture diverse ed amo viaggiare. Cercherò di sfruttare al meglio il mio tempo qui, di conoscere il calcio italiano e la cultura. Tutto questo mi farà crescere anche come uomo".

I buoni propositi: "Voglio migliorarmi ogni giorno e dimostrare il mio valore a cominciare dall'allenamento per arrivare alle partite con il Milan e con la nazionale belga. Ora sono concentrato sul prepararmi al meglio, entrare in squadra e contribuire il più possibile. Voglio conoscere i compagni ed integrarmi al più presto, sono concentrato sul Milan".