Franco Ordine, noto giornalista, ha espresso un proprio commento in merito a Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle, in seguito alla prestazione offerta nel corso di Francia-Italia. Nel match andato in scena al Parc des Princes, infatti, il mediano italiano ha dimostrato una grandissima condizione di forma, come se la squalifica non ci fosse mai stata e lui non fosse mai stato lontano dai campi.