Milan, Okafor festeggia il gol: “Il nuovo numero 17 è arrivato” | FOTO

Okafor, alla prima da titolare in Cagliari-Milan, ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera. Ecco tutta la sua gioia per la rete

Il Milan vince per 1-3 contro il Cagliari anche grazie alle prestazioni dei 'nuovi' arrivati. Noah Okafor , alla prima da titolare nella sifda dei rossoneri contro i sardi, ha segnato il suo primo gol con la maglia del Diavolo. Ecco tutta la sua gioia per la rete sui social.

"Il nuovo numero 17 è arrivato". Così ha commentato il suo gol. Primo a rispondere nei commenti è stato Leao, il vecchio possessore della 17 rossonera. Rafa ha risposto con l'emote del surf, suo marchio di fabbrica. Gioia anche di Reijnders, che ha commentato con un "Let's Go". Commenti anche da Chukweuze "Top top bro", applausi anche da Simic e dall'ex club dello svizzero, il Salisburgo. LEGGI ANCHE: Milan, bilancio in utile di 6 milioni. Non accadeva dal 2006