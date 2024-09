Milan, Nek con la maglietta rossonera nel suo ultimo concerto (FOTO)

Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek, ha recentemente fatto parlare di sé non solo per la sua musica, ma anche per un gesto che ha toccato il cuore dei tifosi del Milan. Durante la penultima tappa del suo tour al Teatro Arcimboldi di Milano, Nek si è esibito indossando la maglia ufficiale rossonera. Questo gesto non è passato inosservato, soprattutto considerando che, in passato, il cantante aveva dichiarato di tifare per il Sassuolo, la squadra della sua città.