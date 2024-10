Milan, Ziliani: che mazzata contro il mercato! Critiche e ironia

Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha postato su X il suo parere su Milan-Napoli. Critiche al mercato per Morata e la punta

Paolo Ziliani , giornalista del Fatto Quotidiano e su Substack, ha postato su X un suo pensiero dopo la sconfitta del Milan contro il Napoli. L'opinionista, che spesso critica le mosse dei rossoneri, ha parlato dell'attacco rossonero e delle scelte sul mercato per sostituire Oliver Giroud . Critiche per tutto il reparto avanzato, da Morata a Jovic. Ecco il suo pensiero.

"Non solo Musah, Terracciano, Emerson Royal (uno più improponibile dell'altro). Anche Morata, Abraham e Jovic: che in tre non fanno mezzo Giroud. Complimenti vivissimi".