Milan, Modric: “Grazie di cuore a tutti i milanisti!” | VIDEO

Luka Modric, centrocampista rossonero, ha ringraziato i tifosi dopo il suo debutto in Milan-Bari 2-0. Ecco il bel messaggio sui social

Il Milan ha vinto contro il Bari per 2-0: nel primo tempo gol e infortunio per Leao. Nella ripresa il raddoppio di Pulisic. I rossoneri passano così ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronteranno sempre a San Siro il Lecce. Luka Modric ha debuttato ufficialmente con la maglia del Diavolo nel secondo tempo della sfida. Ecco il video dalla sua serata.