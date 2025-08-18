Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, Modric: “Grazie di cuore a tutti i milanisti!” | VIDEO

SOCIAL

Milan, Modric: “Grazie di cuore a tutti i milanisti!” | VIDEO

Milan, Modric: 'Grazie di cuore a tutti i milanisti!' | VIDEO
Luka Modric, centrocampista rossonero, ha ringraziato i tifosi dopo il suo debutto in Milan-Bari 2-0. Ecco il bel messaggio sui social
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto contro il Bari per 2-0: nel primo tempo gol e infortunio per Leao. Nella ripresa il raddoppio di Pulisic. I rossoneri passano così ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronteranno sempre a San Siro il Lecce. Luka Modric ha debuttato ufficialmente con la maglia del Diavolo nel secondo tempo della sfida. Ecco il video dalla sua serata.

Bellissime le immagini che ritraggono Modric a San Siro con la maglia del Milan: un sogno che diventa realtà per lui e anche per tanti tifosi del Milan. Lo stesso croato ha postato sul social Instagram tutta la sua gioia per il debutto al 'Meazza'. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE

Milan, Modric debutta a San Siro. Ecco la sua serata e il messaggio sui social | VIDEO

"Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro. Ci vediamo sabato". Questo il bel messaggio di Luka Modric dopo la sua prima apparizione in rossonero a San Siro.

LEGGI ANCHE: Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez>>> 

Vedremo se per Luka Modric ci sarà già una maglia da titolare questo sabato contro la Cremonese, o se partirà dalla panchina anche al suo debutto in Serie A.

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA