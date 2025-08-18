Milan, Modric: “Grazie di cuore a tutti i milanisti!” | VIDEO

Milan, Modric debutta a San Siro. Ecco la sua serata e il messaggio sui social | VIDEO
"Grazie di cuore a tutti i milanisti per la splendida accoglienza e l’affetto che mi avete dimostrato ieri a San Siro. Ci vediamo sabato". Questo il bel messaggio di Luka Modric dopo la sua prima apparizione in rossonero a San Siro.
Vedremo se per Luka Modric ci sarà già una maglia da titolare questo sabato contro la Cremonese, o se partirà dalla panchina anche al suo debutto in Serie A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA