Milan, il messaggio dei rossoneri per Nils Liedholm | NEWS

L'8 ottobre 1922 nasceva il Svezia Nils Liedholm. Il suo nome fa parte, e lo sarà per sempre, della storia del Milan. Ecco il ricordo

Più di un secolo fa, per la precisione 101 anni fa , nasceva a Valdemarsvik in Svezia il ‘Barone’ Nils Liedholm . Nel corso della sua vita Liedholm è stato un grande centrocampista e un grande allenatore. Ecco il ricordo del Milan su X.

"Ricordando il compianto, grande Nils Liedholm". Da calciatore ha giocato con il Milan per 394 volte, segnando anche 89 gol. Da allenatore invece, ha guidato il Diavolo per 280 volte (con 3 diverse esperienze) con un bilancio di 128 vittorie, 90 pareggi e 62 sconfitte. LEGGI ANCHE: Genoa-Milan, le partite sporche che possono far vincere un campionato