Milan sui Social – Maignan pronto al rientro in campo: “Ci siamo quasi”

Un chiaro messaggio rivolto come avvertimento per le squadre avversarie e come invito per i tifosi rossoneri a ben sperare nella salute del nazionale francese. Infatti dopo due stagioni con diversi acciacchi il portiere del Milan vuole ancora dire la sua con la maglia rossonera e dimostrare di essere ancora uno dei portieri più forti al mondo. Proprio per questo motivo è stato registrato nei giorni scorsi un interessamento del Bayern Monaco, trattativa che per ora sembra essere ancora sospesa ma non del tutto sopita. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Chi è Ekitike: ruolo, dati e skills