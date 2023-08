Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Il Bayern piomba su Maignan”

Non ci era riuscito, per esempio, il Chelsea nello scorso mese di giugno. Chissà, però, come potrebbe andare qualora il Bayern Monaco bussasse alla porta del club di Via Aldo Rossi per 'Magic Mike'. Christian Falk, reporter lato Bayern della 'BILD', popolare quotidiano sportivo tedesco, ha infatti allarmato tutti i tifosi del Milan con un post pubblicato sul suo account personale sul social network 'Twitter'.

Per Falk, all'interno del board societario del Bayern Monaco si è discusso della possibilità di investire su un nuovo numero uno titolare qualora l'infortunio di Manuel Neuer dovesse rivelarsi più grave del previsto, facendo slittare il ritorno in campo del classe 1986 . Tra i nomi usciti fuori in casa Bayern, quello di Maignan del Milan e di Diogo Costa del Porto .

Ceduto Yann Sommer all'Inter e prestato Alexander Nübel allo Stoccarda, i bavaresi, ora, possono contare, di fatto, soltanto su Sven Ulreich. Ritenuto una buona riserva e nulla più. Non di certo un titolare per un top club europeo come il Bayern Monaco. Da qui, l'interesse per Maignan del Milan, già in questo calciomercato estivo, così come quello per Costa, qualora per Neuer le cose dovessero complicarsi.