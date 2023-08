Calciomercato Milan – Pellegatti: “Grande attaccante? Il nome ideale”

Il Milan ha già fatto tanto in questa finestra di calciomercato, con ben otto calciatori nuovi arrivati in rossonero. Presi il portiee Marco Sportiello, i centrocampisti Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah, i fantasisti Christian Pulisic, Luka Romero e Samuel Chukwueze e, infine, l'attaccante Noah Okafor. I dirigenti rossoneri, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, però, non hanno ancora finito: ci saranno ulteriori operazioni, tanto in entrata quanto in uscita.