Milan, Maignan in gol su rigore: ecco la magia in Kings League | Video

Mike Maignan, portiere del Milan, come noto è uno dei presidenti della Kings League France. In modo particolare insieme a Jules Koundé è uno dei due numeri 1 della 360 Nations. Qualche tempo fa c'era stata addirittura una polemica social quando, dopo la sfida contro la Fiorentina, con una situazione di classifica non ottimale, si era presentato in tribuna a vedere una partita della sua squadra, ed era stato pizzicato mentre esultava piuttosto veementemente. La critica che aveva ricevuto era quella di godersela fin troppo a fronte di una situazione non propriamente idilliaca per il club rossonero a livello di risultati.