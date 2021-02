Milan, l’umiltà di Saelemaekers: il belga impara da Ibra e Calhanoglu (Video)

Milan, ecco l’alunno Saelemaekers

Continua l’avvicinamento al match di Europa League contro la Stella Rossa per il Milan. I rossoneri, nella giornata di giovedì, saranno chiamati a dare una risposta immediata dopo la prestazione contro lo Spezia. Una sfida forse troppo sottovalutata, un peccato di superbia che non deve più accadere. Una caratteristica sconosciuta ad Alexis Saelemaekers che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui corre insieme a Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu. Molto umile il belga che, con la didascalia ‘imparando dai più grandi‘, dimostra di stare al suo posto e riconosce la qualità maggiore dei due compagni di squadra. Ecco il video.