Quindi, il giocatore, per la prima volta, ha pubblicato, sui propri canali social ufficiali, un post da calciatore del Milan: ecco, dunque, le prime foto di Loftus-Cheek con la maglia del Milan

Nella sua carriera, al Chelsea, Loftus-Cheek ha segnato 13 gol in 155 partite in tutte le competizioni giocate. Ha vinto l'Europa League nel 2019 con i londinesi. Milan, prima offerta per Reijnders: le ultime news >>>