Milan, Loftus-Cheek ha scelto il numero di maglia: che sorpresa

Stamattina, poi, la notizia che ha spiazzato un po' tutti i tifosi. Loftus-Cheek, infatti, ha scelto - in via definitiva - la maglia numero 8 , appena lasciata libera da Sandro Tonali, ceduto al Newcastle . Lo ha annunciato il club rossonero in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Loftus-Cheek, arrivato a Milano - almeno numericamente - proprio per sostituire Tonali, prende, quindi, possesso a pieno titolo di una maglia all'interno dello spogliatoio. Il tutto per presentarsi al meglio, a Milanello, lunedì 10 luglio in occasione del raduno della squadra di Pioli.