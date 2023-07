Calciomercato Milan – Tonali al Newcastle: “Spero sia un arrivederci”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come ieri sia diventata ufficiale la cessione di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle . Il centrocampista italiano, classe 2000 , si è trasferito alla corte delle 'Magpies' di Eddie Howe per 80 milioni di euro, comprensivi di bonus e della percentuale sulla futura rivendita del suo cartellino. Il giocatore ha firmato un contratto di cinque anni , con scadenza 30 giugno 2028 , con opzione per una sesta stagione . Stipendio da record: 8 milioni di euro netti all'anno più 2 di bonus .

Tonali dal Milan al Newcastle: cessione record e saluti accorati

Un'offerta del genere, tanto per il Milan quanto per Tonali, era davvero impossibile da rifiutare. Lo si è evinto dalle parole di Tonali, che se ne va al Newcastle con, in bacheca, uno Scudetto vinto in rossonero nel 2022, affidate ad una lettera aperta pubblicata sul suo account del popolare social network 'Instagram'. «Mi ritrovo qui con un mix di emozioni nel cuore. Come sapete, ho deciso di intraprendere una nuova avventura e una nuova sfida» ha detto Tonali. «Capisco che questo addio possa suscitare emozioni contrastanti ed è normale che ci siano quando si lascia un pezzo, grande, di cuore, ma è importante ricordare che nel calcio, così come nella vita, i cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti», ha dichiarato Tonali con grande maturità.