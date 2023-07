Calciomercato Milan – Ecco la grande occasione da cogliere in difesa

È passato un mese da Milan-Verona 3-1, dall'addio di Zlatan Ibrahimović al calcio giocato e, praticamente, a tutto quello che sarebbe successo dopo. Il licenziamento di Paolo Maldini e Frederic Massara, la cessione di Sandro Tonali, le paure del popolo rossonero sul futuro del club. La società ha provato però immediatamente a rimettersi in carreggiata, con Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada che si sono messi subito all'opera per provare a dare al Milan un organico di qualità in sede di mercato.