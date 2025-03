Milan, l’ex di Walker: “Voglio proteggere i nostri figli. Per questo non …”

Lauryn Goodman, ex moglie di Kyle Walker, terzino inglese del Milan, ha spiegato il motivo per cui vuole proteggere i loro figli

Lauryn Goodman , ex moglie di Kyle Walker , terzino del Milan , ha risposto ad un utente su 'Instagram', tramite il box delle 'Q&A', spiegando il motivo per cui ha scelto di non pubblicare le foto dei loro figli sui social a differenza di quanto fa l'inglese.

"È una mia scelta. Lui mostrava le sue foto su Instagram. Se volessi potrei farlo. Lotto con me stessa a riguardo perché sono così carini e voi ragazzi li adorereste. Ma poi il mondo è un posto strano quindi voglio proteggere loro e la loro impronta digitale. Al momento non c'è un volto dietro a un nome... ma non sono sicuro che sia possibile continuare così per sempre se continua con il calcio. La prendo come viene. Ascolterò sempre il mio istinto!".