Leao e il messaggio per Theo Hernandez: “Non succede nulla fratello”

Rafael Leao e il supporto per Theo Hernandez: il terzino del Milan è stato bersagliato sui social da orribili messaggi

Il difensore francese del Milan, Theo Hernandez, non sta vivendo una grande giornata: tutta colpa dei social network e dei messaggi deplorevoli arrivati sull'Instagram del rossonero. In difesa di Theo Hernandez, è sceso in campo anche il suo compagno di squadra, Rafael Leao. Ecco il messaggio su Twitter.