Rafael Leao ha postato su 'Instagram' una storia in cui ha rivelato quali erano i tre obiettivi per il finale di stagione appena trascorso

Rafael Leao ha postato nella giornata di oggi una storia sul suo profilo Instagram. Questo è quello che ha scritto in una bozza delle note di Iphone: "Obiettivi di quest'anno: 80 gol col Milan, vincere la Coppa Italia, vincere la Nations League."

Ognuna di queste frasi è accompagnata da un'emoticon particolare. Quella degli 80 gol ha di fianco una mano che evidenzia come il numero 10 del Diavolo l'abbia sfiorato di poco. Alla fine dell'ultima stagione, infatti, Leao ha toccato quota 70 gol in 260 partite complessive per i rossoneri.