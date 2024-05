Milan, Leao miglior attaccante in Serie A? Tifosi in totale rivolta sui social

Rafael Leao, attaccante del Milan, è in lizza come miglior attaccante della Serie A. I tifosi non ci stanno e parte la rivolta sui social

Fabio Barera Redattore 22 maggio - 14:45

Rafael Leao, esterno sinistro del Milan, può essere considerato come uno dei migliori attaccanti della Serie A? Se ci si riferisce all'apporto generale senza dubbio lo si può inserire nella top 3, ma se si parla della stagione che si sta per concludere forse c'erano altri nomi che potevano essere inseriti. Come di consueto, però, la Lega Serie A ha reso noti i terzetti da cui verrà fuori il miglior giocatore per ogni reparto. E per quanto concerne l'attacco sono stati scelti proprio il portoghese, messo al centro, affiancato da Dusan Vlahovic della Juventus e Paulo Dybala della Roma.