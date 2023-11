Milan, Leao parole da leader: la carica prima della Fiorentina | FOTO

Leao, che domani non ci sarò, ha caricato il Milan. Rafael ha scritto sul social X un messaggio da vero leader in vista della Fiorentina

Il Milan domani giocherà contro la Fiorentina. Una gara fondamentale per i rossoneri. Il Diavolo, oltre ai problemi e l'emergenza in difesa, dovrà affrontare anche quelli in attacco. Contro la viola non ci saranno Okafor, Giorud e Leao. Proprio il portoghese ha caricato i suoi con un post sul social X. Ecco le parole.