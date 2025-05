Detto che ancora nulla è certo e non è assolutamente detto che Rafael Leao voglia lasciare il Milan, è interessante vedere come i tifosi del Bayern Monaco abbiano preso questa notizia. Ce n'è uno in particolare che si è esposto parecchio. Trattasi di Boris Becker, ex stella del tennis, che sul proprio profilo 'X', riprendendo il post di Florian Plettenberg, ha chiesto al club di prendere Rafael Leao.