Milan, la moglie di Maldini e il messaggio social a Boban e Massara

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maldini dirà addio al Milan? La nostra redazione nelle ultime ore ha raccolto notizie molto importanti, ma intanto Adriana Fossa, moglie del dirigente rossonero, ha lanciato un piccolo indizio sul proprio account ufficiale Instagram.

Adriana, infatti, ha pubblicato una stories in cui ci sono da sinistra a destra Boban, Massara e Maldini con sopra scritto bravissimi. Evidente la voglia della moglie di Paolo di rendere merito ai tre dirigenti che in questa stagione hanno costruito una squadra che si sta dimostrando in queste ultime partite all’altezza della situazione.

Una semplice coincidenza a seguito della vittoria contro la Juventus o voglia di rimarcare a Gazidis (che non è presente in foto) la bontà del lavoro fatto? Intanto ecco il post.